Venezia-Milan è il match che apre la 20a giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno: fischio d'inizio alle 12.30, arbitra Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





VENEZIA - MILAN h. 12.30

IRRATI

COLAROSSI - SCARPA

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BACCINI



SECONDO TEMPO



58' - Rigore per il Milan e Venezia in dieci: Svoboda para sulla linea la conclusione di Hernandez, Irrati può solo assegnare il penalty ed espellere il difensore arancioneroverde.



50' - Check del VAR per un tocco con il braccio di Kalulu in area del Milan: il braccio del difensore, tuttavia, è attaccato al corpo e dunque Irrati non è richiamato all'on field review, il tocco non è falloso.



PRIMO TEMPO



40' - Il Venezia chiede un rigore per trattenuta di Florenzi su Henry in un contrasto aereo, Irrati non giudica falloso l'intervento e il VAR non interviene.



37' - Fallo tattico di Gabbia, ammonito il difensore rossonero.



6' - Duro intervento di Saelemaekers su Busio, giallo per l'esterno del Milan.



2' - Ok il gol del Milan: Leao, autore dell'assist per Ibrahimovic, parte in posizione regolare.