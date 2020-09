Il Venezia sta lavorando per sistemare un reparto che da qualche anno sta portando poche fortune, quello offensivo. Il neo ds Collauto sta gestendo i movimenti di mercato tra entrate e uscite, in particolare quelli legati a Gianmarco Zigoni e a Samuele Longo.



Per il primo, in laguna dal 2017, si prospetta una partenza dopo una stagione poco fortunata: un solo gol segnato in 17 presenze. Sul Cobra si sono fatte avanti due big di Serie C come il Modena e il Bari e cercaranno in questi giorni di trovare un accordo sul suo trasferimento.



Nel caso invece del classe ’92 scuola Inter la situazione è opposta. Il Venezia vorrebbe riavere il giocatore dopo le 17 presenze in maglia arancio nero verde del girone di ritorno del campionato scorso. Longo era riuscito a mettere a segno anche 4 gol, ma al di là dell’apporto realizzativo si era reso importante per lo sviluppo della manovra della squadra. Queste sono le ragioni che stanno spingendo i veneti a rinegoziare la permanenza dell’attaccante nonostante però le richieste del club di Suning non siano bassissime. La trattativa è in corso, permane ancora distanza tra domanda e offerta.