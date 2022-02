Venezia e Napoli si sfideranno domenica 6 febbraio alle 15 allo stadio Pier Luigi Penzo. Per la formazione di Luciano Spalletti, seconda in classifica a quattro punti dalla capolista, la sfida a Venezia sarà una prova importante per capire se gli azzurri riusciranno a tenere testa all’Inter. Specialmente in una partita in cui la formazione di Paolo Zanetti, a un punto dalla terzultima in classifica, lotterà con i denti per conquistare i tre punti, pur di evitare la retrocessione. La rosa del Napoli è tornata quasi al completo, anche se restano ancora assenti Anguissa e Koulibaly impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali, Camerun e Senegal.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Venezia-Napoli, calcio d'inizio al Pier Luigi Penzo alle 15, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn che la trasmetterà attraverso il proprio portale su smart tv, ma anche in diretta streaming su smartphone e tablet tramite l'app.



VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Tessmann, Crnigoj; Nani, Henry, Okereke



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen