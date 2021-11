Sono 5 i giocatori arancioneroverdi convocati dalle loro Nazionali durante la pausa della Serie A:



Gianluca Busio è stato convocato dal tecnico Gregg Berhalter per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo. La Nazionale statunitense dovrà affrontare in quello che è il girone centroamericano il Messico in quel di Cincinnati, Ohio in data 12 Novembre, e successivamente la Jamaica nella trasferta di Kingston in data 16 Novembre.



Robert Page ha poi selezionato Ethan Ampadu per i match di qualificazione del Gruppo E che il Galles giocherà al Cardiff City Stadium contro Bielorussa e Belgio rispettivamente il 13 e il 16 Novembre.



Domen Črnigoj è invece stato convocato nella Nazionale slovena per le sfide di qualificazione Mondiali contro la Slovakia di Giovedì 11 Novembre che si giocherà a Trnava, e Cipro di Domenica 14 Novembre a Ljubljana.



Selezionato ancora una volta dal tecnico Willibald Ruttensteiner il centrocampista arancioneroverde Dor Peretz, colonna portante della Nazionale israeliana, che dovrà affrontare prima l’Austria al Wörthersee Stadion di Klagenfurt e successivamente Far Oer in casa il 15 Novembre.



Per quanto riguarda la Nazionale Under 21 islandese, Bjarki Bjarkason è stato convocato per la doppia sfida che vedrà impegnata la formazione del ct Davíd Snorri Jónasson il 12 Novembre contro il Liechtenstein e contro la Grecia del 16 Novembre.