Prima vittoria del Venezia e primo gol di David Okereke, che ha parlato così a Dazn nel post partita con l'Empoli: "Il calcio italiano è un'altra vita, abbiamo sofferto un po' ma siamo riusciti a vincere. L'azione del gol? Ho fatto tutto da solo perché non c'era nessuno, sono contentissimo di come sia finita. In ritiro ci ha aiutato lo stare insieme creando il gruppo". Rete simile al mitico gol messo a segno da George Weah con la maglia del Milan contro il Verona, di cui ricorreva l'anniversario in questa settimana.