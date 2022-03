Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della posizione del tecnico Paolo Zanetti: "Penso che Collauto e il presidente abbiano detto tutto. Sono cose che avevamo detto fin dal rinnovo di contratto di Zanetti, quello che noi abbiamo in mente è che il rapporto tra società e tecnico sia un'unica cosa sia che le cose vadano bene che male. Non avrebbe senso per la natura del progetto tecnico cambiare, penso sia invece opportuno che ognuno con le sue responsabilità decida di fare qualcosa in più: penso basterebbe l'1% in più da parte di tutti per spostare già qualcosa, ma non ci è mai passato per la testa l'idea di cambiare"