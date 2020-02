Alberto Pomini, portiere del Venezia, sta giocando titolare per via dell’infortunio accorso a Luca Lezzerini. In conferenza stampa, l’ex Sassuolo ha parlato della sua esperienza in Laguna: “In questi primi mesi al Venezia ho avuto qualche problema fisico, e poi Luca fino a questo momento ha fatto un gran campionato. Quando sono venuto qui sapevo quale era il mio ruolo ed ho accettato con entusiasmo, però è una soddisfazione personale aver ancora la voglia di giocare ed avere l’opportunità di farlo”.