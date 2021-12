Mattia Caldara, nel corso di una interessante intervista concorsa a Cronache di Spogliatoio, ha confessato un pensiero che gli era venuto in passato: “C’è stato un mezzo secondo in cui ho pensato di smettere. Mi sentivo limitato. C’è stato mezzo secondo che l’ho pensato, ma mi sono detto che non potevo mollare. Mi sono detto che dovevo fare io qualcosa in più per poter allontanare questa nebbia che avevo in testa. E infatti fortunatamente è stato così”.