La polemica sulle decisioni arbitrali di Venezia-Roma non accenna a fermarsi e in particolare continua a far discutere la scelta di Aureliano di concedere il rigore per il contatto fra Caldara e Cristante.



Luca Marelli ex arbitro e moviolista a Dazn ha giudicato incomprensibile il mancato intervento del Var: "Spinta di Kiyine su Ibanez. Vabbé, ci può stare di lasciar correre. Il rigore (fischiato in ritardo) per fallo di Caldara su Cristante lo trovo invece inspiegabile. Rigore oggettivamente inesistente e fatico a comprendere il mancato intervento del VAR",