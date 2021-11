Il lunch match della domenica della 12esima giornata divede impegnati ile la. I padroni di casa, quart'ultimi in classifica, arrivano da un pareggio (con il Genoa) e due sconfitte (Salernitana e Sassuolo), e, quando si imposero per 1-0 in Laguna sulla Fiorentina. Gli ospiti invece, quinti in classifica,, alla quale durante la settimana si è aggiunto il pareggio interno con il Bodo-Glimt, un 2-2 che ha aumentato le tensioni presenti nell'ambiente giallorosso., sono 24 quelli in gare ufficiali tra le due squadre, con 13 vittorie della Roma, 6 pareggi e 5 successi del Venezia. In Veneto, i giallorossi hanno vinto 5 volte, con 4 pareggi e 3 successi dei lagunari.non ha mai affrontato né il Venezia, né, che non ha mai sfidato la Roma. Tutti in campo alle 12,30, arbitra(4-4-2): Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu, Kiyine; Aramu, Okereke​(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov​