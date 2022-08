Il Venezia prova a piazzare il colpo di fine mercato. E che colpo!



A tre giorni dalla chiusura delle trattative il club lagunare ha avanzato un'offerta per portare in arancioneroverde quello che sarebbe uno dei top-player del nostro campionato cadetto: Adnan Januzaj.



Secondo quanto riporta TrivenetoGoal.it, la dirigenza del leone alato avrebbe già presentato una proposta d'ingaggio al centrocampista esterno rimasto svincolato dopo la quinquennale esperienza con la Real Sociedad. La palla ora è nelle mani del 27enne belga che dopo aver rifiutato alcune offerta dalla MLS e dall'Europa si sarebbe presto qualche ora per riflettere sulla decisione.