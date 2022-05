L'allenatore del Venezia, Andrea Soncin, si è presentato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Bologna: "Dobbiamo crederci fino alla fine per non avere rimpianti, ma prima di tutto oggi dobbiamo fare una prestazione d'orgoglio per riavvicinare i nostri tifosi e per vivere con dignità questo finale di campionato perché se lo meritano per gli sforzi fatti per arrivare sino a qua. E anche perché fino all'ultimo è giusto lottare e crederci: chissà magari sugli altri campi cosa succede".