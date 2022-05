"Abbiamo recuperato definitivamente Vacca, Ebuehi nonostante sia tra i convocati è un po' in ritardo e non sarà della partita. Haps è recuperato al 100%"."Abbiamo cercato di ricarci fisicamente ed emotivamente, perché ci aspetta una gara in casa dove dobbiamo mettere orgoglio e provare di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi. Eravamo partiti bene, il gol della Salernitana arriva da un episodio fortuito, nonostante questo abbiamo cercato di mantenere il possesso, non andando in verticale come avevo chiesto, anche per merito degli avversari. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci è mancato forse un po' di coraggio, messo in mostra a tratti nel secondo tempo"."Domani è il futuro, è la partita con il Bologna, dove dobbiamo mettere in campo orgoglio e volontà indipendentemente dalla classifica. Chi fa questo lavoro è spinto anche da passione, che muove tutte le persone che ci seguono, domani servirà l'orgoglio. Io dopo che sono arrivato ho visto una squadra che ha cercato di dire la sua contro la Juventus e contro la Salernitana che è la più in forma del campionato. La voglia c'è, ho visto una squadra viva e questo ce lo dobbiamo portare fino all'ultimo secondo, in primis per i tifosi"."Mihajlovic penso sia un esempio di orgoglio, dignità, coraggio e fiducia. Quello che un po' stiamo cercando di trasferire anche noi. La dimostrazione sta in quello che è riuscito a trasferire ai suoi giocatori dal punto di vista della mentalità. Il Bologna è organizzato, sappiamo che sarà difficile, ma noi dobbiamo fare una grande prestazione, tirando fuori le nostre qualità"."Ho fatto delle valutazioni in questi due giorni, la squadra si è espressa bene, indipendentemente dagli interpreti in mezzo al campo, che comunque cambiano l'interpretazione del gioco. Nelle due partite fatte però la squadra ha risposto positivamente".