Joe Tacopina, presidente del Venezia, parla dopo la vittoria sul Perugia ai playoff. Queste le parole riportate da Trivenetogoal.it: "Rispettiamo ogni avversario, ma non siamo inferiori al Palermo. Nessuno è più forte di noi, il Palermo è forte ma un mese fa abbiamo fatto qualcosa d’importante contro di loro. Giocare la prima in casa uno svantaggio? Ci sono due partite, non m’interessa quale prima o quale dopo. Ce la giochiamo, nella nostra testa devono mancare quattro partite perché possiamo scrivere la storia. Col Perugia siamo stati perfetti, dopo aver segnato il 3-0 siamo andati a cercare il 4-0. Questa è la mentalità che voglio vedere in questa squadra, venerdì sono andato nello spogliatoio e ho parlato alla squadra. Li ho visti carichi, ho detto loro che abbiamo davanti un percorso che può portarci in Serie A. Modolo è il nostro Sergio Ramos, Stulac è incredibile e Pinato è tornato segnando subito. Meglio di così non si può".