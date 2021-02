Ivan Ramiro Cordoba è l'ultimo acquisto del Venezia. L'ex difensore dell'Inter diventa socio del club e consigliere delegato per l'Area Sportiva. Questo il comunicato ufficiale: "Venezia FC comunica l’ingresso nel management arancioneroverde di Iván Ramiro Córdoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva. Attraverso la sua esperienza e competenza, Córdoba porterà il suo contributo in diverse aree della società rafforzando il DNA del club a tutti i livelli, dal lato sportivo a quello delle relazioni con club, leghe ed associazioni nell’ecosistema calcistico globale, incrementando inoltre la visibilità del Venezia FC a livello internazionale".