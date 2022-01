Ilcomunica l'acquisizione dell'attaccante camerunense Jean-Pierre, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSCper il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo.Questo il comunicato integrale del club lagunare: "Nsame è uno degli attaccanti più prolifici nella storia del calcio svizzero.Dopo essersi unito allo Young Boys nel luglio 2017, il ventottenne ha portato il club di Berna a quattro titoli consecutivi di Super League svizzera dalla stagione 2017/18 alla stagione 2020/21 - spezzando nel frattempo il dominio del Basilea - e una Coppa Svizzera nella stagione 2019/20, segnando 89 gol in 140 partite tra campionato e coppa. Si è distinto come miglior marcatore della Super League nelle ultime due stagioni, stabilendo anche un record assoluto nel campionato svizzero, con un totale di 32 gol in 32 partite, nel 2019/20.La scorsa stagione, Nsame ha anche aiutato lo Young Boys a raggiungere gli ottavi di finale di UEFA Europa League, segnando sei gol in nove partite, compresa la qualificazione. In totale, ha segnato nove gol in 33 presenze nelle competizioni UEFA con lo Young Boys.Prima di arrivare allo Young Boys, Nsame ha trascorso una stagione al Servette ed è stato il miglior marcatore della Challenge League, la seconda divisione svizzera, con 23 gol in 31 partite.Ha iniziato la sua carriera in Francia, all'Angers SCO, con 26 presenze tra Ligue 1 e Ligue 2 in tre stagioni, cui si sommano due prestiti al Carquefou e all'Amiens nel Championnat National, la terza serie francese.Nsame è tornato di recente ad allenarsi a pieno regime, dopo che una rottura al tendine d'Achille destro lo aveva costretto al riposo per tutta la prima metà della stagione 2021/22.A livello internazionale, Nsame è forte di una presenza con il Camerun, in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2018 contro la Nigeria, nel settembre 2017.Benvenuto, Jean-Pierre".