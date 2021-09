Il Venezia comunica che grazie all'efficace sinergia con il sindaco e con le autorità locali, alle competenze delle società fornitrici coinvolte e al prezioso contributo della squadra di lavoro coordinata dal consigliere delegato Andrea Cardinaletti, sono stati approvati oggi dalla commissione provinciale pubblici spettacoli, i lavori di ampliamento dello stadio Penzo, che quindi sarà riaperto ai tifosi a partire dal match di domenica tra Venezia e Spezia, ricordando come ai fini dello svolgimento delle attività agonistiche, dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dall'Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, anche relativamente alla gestione degli eventi a cura del GOS.



La prima fase del progetto biennale, che ha incluso l'ampliamento delle curve e del settore distinti, la realizzazione di un nuovo impianto luci, un nuovo impianto audio, una nuova area hospitality, nuovi tornelli e filtri di sicurezza, nuove sedute in tribuna centrale, un nuovo impianto di videosorveglianza, il rifacimento del campo in erba naturale, il rifacimento dei bar e dei punti di ristoro, nuove uscite di emergenza nonché rifacimento facciata esterna dello stadio, la realizzazione nuove aree media, il rifacimento spogliatoi, e nuovi servizi igienici si è dunque conclusa nonostante il poco tempo a disposizione.



Il “Penzo”, seppur al 50% di capienza, potrà tornare a ruggire nuovamente e i tifosi potranno così tornare a far sentire il loro incessante sostengo nella propria casa e nella propria città nella stagione del ritorno in Serie A.