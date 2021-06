Primo colpo del Venezia per il ritorno in Serie A, dal Lask arriva il terzino sinistro David Schnegg. Il comunicato:



"Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal club austriaco Lask il diritto alle prestazioni sportive del terzino sinistro David Schnegg. Il difensore austriaco classe 1998, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale. Nella stagione sportiva 2020/21, Schnegg ha disputato con la maglia del WSG Tirol la migliore stagione della sua carriera, nella quale ha collezionato 29 presenze con 2 gol e 4 assist, collezionando inoltre quattro presenze nelle qualificazioni per il Campionato Europeo UEFA Under 21 2021 con la maglia della nazionale Under 21 austriaca. Dal suo debutto con la WSG Wattens, avvenuto nel marzo 2018, Schnegg ha collezionato 31 presenze totali nella Bundesliga austriaca e 46 presenze totali nella 2. Liga. Benvenuto a Venezia, David".