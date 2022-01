è giallorosso". Lo annuncia il Benevento a caratteri maiuscoli sulle sue pagine social. E' ufficiale l'arrivo dell'attaccante dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto, come confermato anche dal comunicato giallorosso: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte.L’attaccante classe 1993 nato a Roma, approda in giallorosso, dove ritrova Foulon suo compagno con la maglia del Waasland-Beveren, dopo le recenti esperienze con le maglie di Juve Stabia e Venezia con le quali ha collezionato 86 presenze e 34 gol. Benvenuto a Benevento Francesco".