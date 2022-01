Il Venezia comunica il prestito di Mirza Hasanbegovic, 20 anni, al Kallithea. L’attaccante, già nel giro delle nazionali giovanili bosniache, raggiungerà la squadra greca che milita attualmente nella Super League 2.



Nato a Stoccolma e di origine bosniaca, Hasanbegovic è arrivato al Venezia nell'estate del 2020, ed è stato poi capitano della Primavera nella successiva stagione 2020/21, segnando sette gol in 14 presenze.



Hasanbegovic ha trascorso la prima metà della stagione 2021/22 in prestito all’ND Gorica, formazione slovena quattro volte vincitrice della Prva Liga, e che attualmente si trova al comando della classifica di seconda divisione, in piena lotta per la promozione nella massima serie. L’attaccante bosniaco, prima di essere richiamato per la sua nuova avventura ad Atene, ha qui collezionato 10 presenze impreziosite da un gol.



Il Kallithea ha vinto cinque delle sue prime sette partite in campionato, ed è attualmente a nove punti dal primo posto, questo però avendo giocato tre partite in meno.



Hasanbegovic ha collezionato 12 presenze con la maglia della Bosnia-Erzegovina a partire dalla nazionale Under 18, sino all’Under 21, dove è sceso in campo nella sua più recente apparizione nel giugno 2021.