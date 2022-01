Il Venezia FC comunica di aver ceduto in prestito il centrocampista Daan Heymans al Royal Charleroi Sporting Club, squadra militante nella Pro League, la massima divisione del campionato belga.

L’accordo prevede un'opzione di rinnovo del prestito anche per la stagione 2022/2023, nonché quella rendere il trasferimento definitivo al termine della stessa.



In questa stagione, Heymans ha collezionato un totale di sette presenze in Serie A, prestazioni impreziosite, fra le altre cose, dall’assist per il pareggio di Gianluca Busio nella trasferta di Cagliari. Il centrocampista belga ha inoltre totalizzato con la maglia lagunare tre apparizioni in Coppa Italia, torneo in cui ha messo a segno anche un gol nella gara contro la Ternana, una rete che ha aiutato il Venezia ad approdare agli ottavi di finale.

Heymans, 22 anni, ha vestito la maglia della nazionale del suo paese nella selezione Under 18, ed è arrivato al Venezia dal club belga Waasland-Beveren nel maggio 2021.