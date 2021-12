Il Venezia comunica che è stato prolungato il contratto di Antonio Junior Vacca, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2023.



Il centrocampista classe 1990 ha dichiarato: "Rinnovare il contratto con il Venezia è una grande soddisfazione per me e voglio con tutto me stesso raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Con la maglia arancioneroverde ho vissuto e sto vivendo momenti molto belli, come la promozione in Serie A e l'esordio nella massima serie; ciò che spero è di poter continuare ad assaporare emozioni di questo tipo ancora a lungo".