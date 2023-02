In Serie B il Venezia comunica che Mato Jajalo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati a seguito della partita di campionato Venezia-Cagliari.

Il centrocampista classe 1988 sarà operato nei prossimi giorni dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma ed i tempi di recupero verranno valutati a seguito dell'intervento chirurgico.



Lo stesso Venezia comunica il passaggio del difensore della Primavera, Jakob Franz Palsson al KR Reykjavik, militante nella Besta Deild islandese, con la formula del prestito fino al 31/12/2023.

Palsson, 20 anni, si è unito al Venezia Primavera nella stagione 2020/21, totalizzando 28 presenze e tre gol con la formazione di Andrea Soncin, per poi passare all'inizio della corrente stagione sportiva in prestito al Chiasso.