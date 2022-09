Il Venezia (serie B) comunica il passaggio in prestito del centrocampista sloveno Aaron Kacinari al Kastrioti, club militante nella Kategoria Superiore, massima serie albanese, fino al termine della stagione 2022/23.



Kacinari, 21 anni, è arrivato al Venezia in agosto dopo la scadenza del suo contratto con il Tabor Sezana della Prva Liga, la massima divisione slovena, in cui ha totalizzato 13 presenze e un assist nelle ultime due stagioni.