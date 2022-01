Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto di Michael Cuisance, centrocampista classe '99 arrivato a titolo definitivo dal Bayern Monaco: "Il Venezia FC comunica che è stato definito l'acquisto del centrocampista francese Michaël Cuisance, 22 anni, dall'FC Bayern Monaco. Cuisance ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2025.Nato a Strasburgo, Cuisance ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'RC Strasburgo, passando poi per SC Schiltigheim ed AS Nancy, prima di approdare al Borussia Mönchengladbach in Bundesliga all'età di 17 anni.Nel 2017/18, Cuisance diviene il più giovane giocatore del Gladbach ad iniziare una partita da titolare in Bundesliga, andando poi a collezionare al termine della stagione un totale di 24 presenze in campionato, di cui nove dal primo minuto, che gli permetteranno di essere insignito dai tifosi del premio di Player of the Season. Nonostante nella stagione successiva sia stato utilizzato con meno continuità, i campioni in carica della Bundesliga del Bayern Monaco se ne sono assicurati le prestazioni nell'agosto 2019.Nella sua stagione d'esordio al Bayern, Cuisance ha collezionato 10 presenze, di cui tre da titolare, prestazioni adornate da giocate come quella che ha portato allo straordinario gol contro il Wolfsburg nell'ultimo turno di campionato, contribuendo così ai successi di una storica stagione in cui i bavaresi andranno a vincere Bundesliga, Coppa di Germania e UEFA Champions League.La stagione successiva, il Bayern ha prestato Cuisance all’Olympique Marsiglia, dove il francese ha collezionato 23 presenze impreziosite da due gol in Ligue 1, e sei presenze in UEFA Champions League.Nella stagione 2021/22 in corso, Cuisance è sceso in campo da subentrato in due occasioni con il Bayern, una in Bundesliga e una in Coppa di Germania.A livello internazionale, Cuisance ha rappresentato i colori della Francia dall'Under 16 all'Under 20, con 46 presenze totali nelle giovanili, fra cui 4 presenze con due gol e un assist nella Coppa del Mondo U-20 del 2019.Benvenuto, Michaël".