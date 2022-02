Ales Mateju è un nuovo giocatore del Venezia, ufficiale la firma dell'ex Brescia fino al termine della stagione. Il comunicato:



Il Venezia FC comunica il tesseramento del difensore ceco Aleš Matějů per il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per altri due anni.



Matějů, 25 anni, arriva da svincolato dopo lo scioglimento del contratto con il Brescia, dove ha trascorso le ultime tre stagioni e mezzo. Con il club lombardo ha totalizzato 31 presenze in Serie A e 65 presenze in Serie B.



Il versatile difensore - solitamente impegnato come terzino destro, ma con esperienza anche a sinistra e al centro della difesa - è arrivato inizialmente al Brescia in prestito dal Brighton & Hove Albion prima del trasferimento permanente, dopo aver trascorso una stagione con la squadra di Premier League.



Matějů ha giocato in precedenza per il club della sua città natale, il Příbram, e per il Viktoria Plzeň nella massima divisione ceca. Al Plzeň, Matějů ha collezionato nove presenze totali e un gol nelle competizioni UEFA, tra qualificazioni alla Champions League e fase a gironi dell'Europa League.



Il giocatore ceco ha inoltre guadagnato 10 presenze con la sua nazionale, comprese quattro presenze nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022: la Repubblica Ceca sarà infatti ancora impegnata nei playoff europei per il prossimo mondiale.



Benvenuto, Aleš.