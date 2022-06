Il Venezia FC comunica la nomina di Cristian Molinaro come Direttore dell'Area Tecnica del club arancioneroverde. Giunto al Venezia nel gennaio del 2020, il difensore lagunare è stato protagonista della storica promozione in Serie A, collezionando in totale 42 presenze e 2 assist.



Prima di intraprendere la carriera di dirigente, Molinaro, 38 anni, ha vestito le maglie di Stoccarda, Torino, Salernitana, Juventus, Siena, Parma e Frosinone, per un totale di 240 presenze in Serie A e 93 presenze in Bundesliga, oltre ad aver collezionato 2 presenze con la Nazionale italiana.



L'Area Sportiva del club sarà completata da Morris Donati e Alex Menta.