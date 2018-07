Il Venezia FC comunica di aver trovato l'accordo con la società U.C. Sampdoria per il prestito temporaneo fino al 30.06.2019 dell'attaccante classe '98 Giacomo Vrioni. Giacomo Vrioni questa sera sarà a disposizone di mister Stefano Vecchi per il primo allenamento stagionale in programma alle ore 18 al Centro Sportivo Taliercio.