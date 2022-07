Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Gian Filippo Felicioli.



L'esterno sinistro, arrivato in laguna nell'estate 2019, ha collezionato in totale 34 presenze e un assist, prima di passare in prestito all'Ascoli nella stagione 2021/22.