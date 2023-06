In Serie B il Venezia comunica che il capitano Marco Modolo ha rinnovato il proprio contratto per la prossima stagione sportiva, con nuova scadenza al 30 giugno 2024.

Modolo, 34 anni, ha totalizzato 261 presenze con la maglia del Venezia dalla Serie D alla Serie A, segnando 27 gol.



"Sono molto orgoglioso di questo rinnovo, per cui devo ringraziare la società che continua a dimostrarmi fiducia. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione nella nostra nuova casa, e sono certo che sarà il nostro valore aggiunto. A Venezia mi sento a casa, vestire questi colori anche nella prossima stagione mi riempie di felicità".