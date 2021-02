Come annunciato dallo stesso club il Venezia ha ingaggiato il portiere finlandese Niki Maenpaa, che ha firmato fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo per la prossima stagione. L'estremo difensore classe 1985, svincolato nelle scorse settimane dallo Stoke City, può vantare anche due annate al Bristol City e nove in Olanda tra Eredivisie ed Eerste Divisie, oltre a 26 presenze con la sua Nazionale. Ora una nuova esperienza nel club lagunare, tornato sul mercato dopo il grave infortunio subito dal portiere Lezzerini.