Continuano a salire i casi di Covid in Serie A. Pochi minuti fa, il Venezia ha comunicato la positività di un tesserato della prima squadra: "Il Venezia FC comunica che, oltre al caso fatto registrare in data 29 Dicembre, un nuovo tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 1 Gennaio - si legge sul comunicato - Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".