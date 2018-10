Giacomo Vrioni, attaccante del Venezia, di proprietà della Sampdoria, parla a trivenetogoal.it dopo il suo debutto con la nazionale maggiore dell'Albania: "E' stato un bel regalo di compleanno anticipato, ieri ho compiuto gli anni. Ringrazio il ct Panucci per l'opportunità, ora spero di restare in pianta stabile tra i convocati. Non potrò essere più convocato dall'Italia ma la mia decisione di far parte del gruppo dell'Albania l'avevo già presa quando ho risposto alla chiamata dell'Under 21".



SU VECCHI - "E' una notizia che ho appreso quando ero in ritiro. Dispiace perché l'esonero di un allenatore è una sconfitta dei calciatori. Avevo perso il posto con lui, ma avevo accettato senza problemi questa decisione. Conosco Zenga, mi ha convocato due volte in prima squadra quando era alla Sampdoria. Spero ora di poter riguadagnare il posto".