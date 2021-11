Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, è stato premiato nel corso del Gran Galà del Calcio Triveneto e ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Trivenetogoal.it: "Lo scorso anno anno abbiamo fatto una grande impresa, nessuno pensava a noi come una delle potenziali promosse in A, ma a volte la forza delle idee supera i soldi che si spendono. Siamo contenti di come sta andando il campionato fino ad oggi, ma sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo fare un lavoro a lunga scadenza che non può interrompersi qui".