, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa:"Difesa a tre? Penso che ogni partita abbia la sua storia, abbiamo sempre un'identità chiara, che però va al di là del sistema di gioco, altrimenti cambiando in corsa non faremmo meglio. Più che sistema ho cambiato principi domenica, anziché coprire spazio siamo andati su tutti gli uomini, mettendoci a specchio con lo stile del Torino."In questo momento Ampadu ci serve in mezzo al campo, soprattutto senza Busio e con Vacca non al meglio. Ci serve una serie di risultati utili per acquisire fiducia, abbiamo dovuto rimettere il piede nella zona calda per tirare fuori tutto quello che abbiamo. Credo che questa squadra non sia inferiore a nessuna delle altre squadre che stanno lottando per salvarsi.penso sia al 60% e credo che già così ci possa dare una mano, quando è entrato ha tenuto bene la palla, non è lontanissimo dalla forma migliore ma gli serve ancora un po' di tempo".- "Blessin ha dato un'impronta chiara, è una squadra più coraggiosa e con giocatori veloci sugli esterni, lavorano bene sulle ripartenze. Non costruiscono tantissimo ma verticalizzano tanto, colpendo in velocità. Sono una squadra pericolosa".JOHNSEN O NANI? "Sono in ballottaggio e deciderò domani chi gioca. Sono entrambi in crescita, Nani l'ho visto ultimamente più brillante, Johnsen ha dimostrato di lottare per la maglia e voler giocare, sicuramente ci sarà una staffetta tra i due, devo valutare chi inizia e chi entra in corsa".