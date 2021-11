Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla dopo la sconfitta contro il Tabor Sezana per 2-1: “E’ stato un ottimo allenamento per chi ha giocato meno o per i giocatori che erano fuori lista. E lo è stato anche per Vacca e Johnsen, a cui dobbiamo aumentare progressivamente il minutaggio. Antonio e Dennis hanno bisogno di lavorare duro per mettersi alla pari degli altri. Il bilancio del Venezia al momento è buono. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, questo deve farci arrabbiare molto e darci la spinta per tirare fuori qualcosa in più. Dopo una vittoria come quella contro la Roma dobbiamo essere bravissimi a tenere i piedi per terra. Dobbiamo giocare sempre con l’acqua alla gola, siamo obbligati a giocare sempre al 100%. Quando siamo al 100% possiamo fare qualsiasi cosa e vincere qualche partita inaspettata”.