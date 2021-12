Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con la Lazio: “Gioca Forte perché Henry ha la febbre e non è convocato, Francesco è il suo vice naturale. Bisogna essere vari in attacco per questo tipo di partite, ha grandissima voglia di dimostrare il suo valore in Serie A e puntiamo anche su questo".