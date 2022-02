Ecco i passaggi-chiave della conferenza stampa di Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, alla vigilia della gara contro il Verona:



"Non abbiamo parlato della gara d'andata, è stato uno spartiacque negativo. La difesa a 3 mi permette di ovviare all'assenza di Ebuehi, a destra Crnigoj spinge bene"



BUSIO - "Busio è un altro giocatore che ha giocato tanto e c'è un motivo, ora è di nuovo in grande crescita, a Torino ha fatto una grande gara, mi mette in difficoltà nelle scelte come mi metterà in difficoltà Vacca, ma meglio avere questi problemi".



CAMPIONATO - "Non guardo chi sta dietro ma chi sta davanti, perché se mi guardo dietro vuol dire che non sto facendo i punti che dobbiamo fare, questa dev'essere la nostra mentalità. In questa A è difficile incontrare tutti, Venezia compreso".



HENRY - "Ci stiamo lavorando tanto e penso che Henry sia un giocatore che ha ancora grandi margini di crescita, è un giocatore d'alto livello e intorno ha giocatori che a mio avviso hanno qualità per valorizzare le sue caratteristiche, ora lo stiamo facendo meglio e i suoi numeri si sono alzati. Recuperiamo anche un giocatore importantissimo come Okereke, penso che in attacco siamo sulla strada giusta".