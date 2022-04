Il Venezia affonda anche contro l'Udinese e ora la strada per la salvezza è sempre più in salita. Sesta sconfitta in campionato, Paolo Zanetti guarda avanti: "Nella parte bassa della classifica perdiamo sempre tutti, non cambia molto. Avevamo meritato il pareggio, poi abbiamo preso gol dopo il 94' per la quinta volta in campionato - ha detto a Dazn - Senza questo episodio sarebbe stata un'altra partita, dietro a questo dato c'è sicuramente un fattore psicologico ma è chiaro che abbiamo dei limiti. Salvezza? Ce la possiamo ancora fare, e la giocheremo fino alla fine. Ho fatto i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto, abbiamo fatto una buona prestazione; è un periodo nel quale gli episodi vanno sempre a favore degli avversari.