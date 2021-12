L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha commentato così la vittoria in Coppa Italia contro la Ternana: "Qualcuno ha fatto bene e altri meno, quando si gioca meno bisogna un po’ adeguarsi alla partita e così è stato - ha detto in conferenza stampa - Abbiamo affrontato una squadra organizzata e dobbiamo stare attenti, ma a volte abbiamo sbagliato cose semplici. In generale, però, ho avuto buone indicazioni".