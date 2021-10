Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla di Gianluca Busio, centrocampista statunitense dei lagunari, a la Gazzetta dello Sport: "È il ragazzo in assoluto più pronto della rosa. È un 2002 ma l'abbiamo pagato ed è già un Nazionale degli Stati Uniti. Ha anche il vantaggio di capire l'italiano visto che il padre è di Brescia. Sarà un crack importante per noi".



SU JOHNSEN - "Fino al limite dell'area è da grande squadra. Deve migliorare a concretizzare e poi non è continuo. Ha un margine di miglioramento altissimo. Sono contento che l'Ajax ce l'abbia regalato, ora è in Nazionale norvegese. Sono orgoglioso del percorso di crescita che gli abbiamo fatto fare".