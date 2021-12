Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato ai micorfoni di DAZN dopo il pareggio con la Sampdoria. “Sono molto contento, contro un’ottima squadra e su un campo difficile. Noi giochiamo sempre a calcio, non so quante volte siamo arrivati lì fallendo magari l’ultimo passaggio. Alla fine è arrivato il pareggio con una giocata del singolo e sono molto contento. Questo è un punto molto importante, che ci fa allungare sulle dirette concorrenti e che dimostra che stiamo lavorando da squadra”.



LA MANCANZA DI HENRY - “Quando vai in svantaggio dopo pochi secondi, loro si abbassano e non hai più profondità. Siamo stati bravi a lungo andare a rimontare la partita”.



LA PARTITA CON LA LAZIO - “Come sempre, abbiamo l’ennesima partita difficile in questo dicembre. Andremo a caccia di punti contro un avversario difficile e in salute”.