Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Sampdoria:



"Le contestazioni sono corrette, il pubblico ha portato grande entusiasmo e noi abbiamo offerto una prestazione scadente. Diventa una salita davvero dura, anche perché in questo momento siamo in uno stato mentale molto particolare. Siamo capaci di distruggere in un attimo quello che prepariamo, la responsabilità è mia anche sugli errori dei singoli. Al momento stiamo dimostrando di non meritare la categoria".



HENRY - "In campo bisogna parlare di meno. Gli avevo detto di non farsi cacciare, il campionato non finisce certo oggi. Tutto questo è figlio della poca esperienza che abbiamo, in quel momento ho dato un segnale a lui ma nello spogliatoio i discorsi da fare sono altri".



COME RIPARTIRE - "Noi abbiamo Vacca come unico regista, ma è spesso infortunato. Allora ho puntato sul nostro potenziale offensivo, Nani, Aramu, e siamo arrivati tante volte sotto porta, ma siamo poco incisivi. Il problema è mentale, io non dormo la notte per spingere questi ragazzi. Continuiamo a preparare le partite ogni giorno, ma subentra la paura e va scacciata".



DIFETTI - "Non sappiamo gestire la pressione, dobbiamo alzare il nostro livello medio. Altrimenti tra un paio di mesi non saremo qui a parlare di queste partite e non avremo più lo stadio pieno. I valori devono uscire a questo punto. Bisogna fare gol, se poi li regaliamo agli altri... Non ricordo parate del nostro portiere".