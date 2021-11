L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha commentato il ko contro l’Inter: “Ci è mancata pericolosità in zona gol, ma non ci siamo mai accontentati contro una squadra superiore. L'Inter ha qualità r fisicità, Inzaghi è un allenatore veramente bravo, sapevamo che sarebbe stata molto difficile".



I SUOI GIOVANI - “Qui sto vivendo un'esperienza bellissima, non devo fare l'educatore perché sono tutti uomini. Devo insegnare la nostra filosofia di calcio e creare un gruppo, stiamo facendo un ottimo percorso. C'è ancora margine di crescita, alcuni non si stanno ancora esprimendo al massimo. Dobbiamo migliorare qualche errore tecnico di troppo".