Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma: "Abbiamo lo zoccolo duro dell'anno scorso e serve tempo per crearne un altro. Dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Siamo contenti di questa vittoria storica. Okereke? Ho scelto un giocatore da profondità e due trequartisti, altre volte serviranno caratteristiche diverse. Abbiamo tante idee e a volte mi piacerebbe mettere in campo una squadra più offensiva, ma spesso troviamo squadre più forti di noi. Non mi piace prendere imbarcate, devo cambiare anche i miei principi per il bene della squadra. Romero? Tanto, basta pensare che nessuno a parte Caldara e Molinaro aveva giocato in Serie A. Lui ha giocato nello United, è vice campione del mondo con l'Argentina. Ha portato molto carisma".