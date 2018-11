Walter Zenga, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby contro il Cittadella: "Bisogna riconoscere il valore del Cittadella e dire che hanno meritato di vincere. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nella ripresa non siamo più riusciti a fare quello che dovevamo. Inizialmente volevo giocare con Vrioni largo a destra e con Litteri punta centrale, poi Litteri ha avuto una fitta e ho messo Falzerano. Che di problemi ne ha creati al Cittadella. Credo che il problema, più che fisico, sia stato mentale. Il calcio è bello strano, abbiamo preso il 3-2 quando eravamo alti".



SU LITTERI - "Facciamo un esame e poi vedremo, al momento non sappiamo cosa avrà. Vrioni a destra era la mia idea iniziale, volevo tenere alta la squadra e mettere in difficoltà il Cittadella, negli spazi la velocità potrebbe essere determinanti".