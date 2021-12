Se non fossero bastati i 16 punti in classifica coronati con le vittorie, per esempio, contro Roma, Fiorentina, Bologna e il pareggio contro la Juventus, ieri il Venezia ha dato la prova di essere una squadra da Serie A. Nella partita di Coppa Italia, giocata prevalentemente con i panchinari, Mister Zanetti ha battuto il Ternana di Cristiano Lucarelli per 3- 1.



Sembrava un match facile quello di ieri ed invece doveva essere la partita che provava l’effettiva maturazione del Venezia. Ricordiamo tutti qui in città l’inizio traumatico in Coppa Italia con una vittoria immeritata ai rigori contro il Frosinone. Sembravamo all’epoca non pronti per la massima serie. Ieri invece la differenza tra Venezia e Ternana, soprattutto nella ripresa, si é fatta sentire.



L’ingresso di Crnigoj e Johnsen ha completamente cambiato la partita. Soprattutto il primo é in un grande momento di forma dopo la rete contro il Verona e l’ottima prova con la Juve. Forte nel finale ha chiuso il match con un gran gol e “Ciccio” ora potrebbe avere più spazio in campionato viste anche le scarse realizzazioni del bomber Henry.



Abbiamo dato una risposta, quelle che alla vigilia cercava Zanetti dalle sue riserve: il Venezia é squadra di Serie A e ora il distacco con quelle di B si fa più profondo. Questo é un passo decisivo per poter ottenere una salvezza che a fine agosto sembrava impossibile.