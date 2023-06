Venezia è pronta per non porsi limiti, per manifestare ufficialmente che l'obiettivo per la prossima stagione sono i play off. Quest'anno sono stati raggiunti, un pò per caso, ma sono stati raggiunti.



Il prossimo anno si ripartirà, a meno di scossoni societari, dal mister Vanoli che tanto bene ha costruito in questi sei mesi. Il Mister ha ricomposto una squadra che sembrava sfaldata e l'ha portata ad un passo dalla Serie A.



Tanti saranno gli addii. Soprattutto in difesa è prevista una rivoluzione oltre all'interesse di tante squadre di Serie A per il nostro pupillo Pohjanpalo. La nostra certezza dovrà essere il mister oltre al tifo che si è dimostrato caloroso dalla prima all'ultima giornata di campionato.