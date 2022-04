Una partita dominata dagli ospiti siIn questo modo potremmo rosicchiare un punto al Cagliari e staccarci di un punto dal Genoa che ha preso quattro sberle dalla Lazio di Immobile e Sarri.Il minuto quarantanove é l’ultimo dei cinque di recupero e l’Udinese si appresta a battere un calcio d’angolo con Lazar. Ero al Penzo, in tribuna stampa, e i commenti più spietati erano: “Ecco che a ciapemo nel c..o” e così fu…ancora una volta, per la quinta volta in stagione, laUna rete quella di Becao che ci annega ulteriormente come se già non fossimo in una situazione stile Titanic. La beffa al’novantacinquesimo é scritta, é quasi matematica, é francamente aspettata. Nessuno si illudeva di pareggiare o vincere quella partita nonostante Henry fosse riuscito a riacciuffarla nel finale (ma non troppo) a quattro minuti dal termine.Nulla, continuare a lavorare, rimboccarci le maniche e ricominciare a sperare che una partita delle ultime venti (più o meno) ti esca bene. Ora si va a Firenze, a sfidare la squadra di Italiano che gioca il miglior calcio d’Italia e che ha appena espugnato il “Maradona” vanificando quasi definitivamente le speranze e i sogni del Napoli di Spalletti.