E' probabilmente la coltellata finale, quella che ancora non ti uccide ma poco ci manca., odora di serie cadetta dopo l'ennesima beffa della stagione.é il 19 settembre quando al Penzo arriva lo Spezia di Thiago Motta. Gli ospiti passano in vantaggio ma all'inizio della ripresa é Ceccaroni a riprenderli. La prima beffa stagionale però avviene al minuto '94 quando Bourabia trova dal cilindro la rete del 1-2 con un sinistro da fuori area. Sconfitta pesante.: siamo al 26 ottobre quando ospitiamo i granata a Sant'Elena. Partita che si mette bene con la rete del vantaggio di Aramu. Bonazzoli però la riprende prima che l'arbitro si metta di mezzo. Espulsione ingiusta di Ampadu e trenta minuti al cardiopalma per noi. La beffa arriva al '95 quando Schiavone permette ai campani di ottenere tre punti.e' il 5 dicembre 2021 e il Venezia naviga in acque tranquille. Sembra essere una squadra superiore rispetto alle altre che lottano per non retrocedere. Addirittura vincendo col Verona potrebbe sognare la metà classifica. Prestazione sontuosa nel primo tempo con il parziale che recita Venezia-Verona 3-0 dopo appena ventisette minuti. Il crollo della ripresa é verticale e Simeone, indemoniato, sancisce la remuntada con una tripletta che permette agli scaligeri di portarsi a casa il derby. 3-4 e tanti saluti al Venezia. Venezia che non sarà più quello di prima e inanellerà solamente sconfitte e pareggi tranne l'unica vittoria ottenuta a Torino contro i granata.il punto più basso fino a questo momento é la sconfitta contro lo Spezia al Picco. 1-0 al '95 con l'errore di Caldara che favorisce la rete di Gyasi. Spezia praticamente salvo e Venezia con più di un piede in Serie B.. La compattezza che avevamo é stata persa per la via, forse anche da un mercato di gennaio che ha diviso più che unire.Il Venezia ha gli stessi punti del Genoa ed é a tre punti dal Cagliari con una partita in meno contro la Salernitana all'Arechi che ormai sembra essersi rassegnata. La matematica non ci dà per morti e il colpo di coda per far punti in queste ultime otto partite é d'obbligo.